經發局公司商業登記導入電腦取號面板並由志工協助分流加快速度。（柯宗緯翻攝）

高市力拚招商引資，累計逼近6000億元投資，110年營利事業銷售總額更突破5.5兆元，帶動公司與商業登記每月平均新增逾300件、申請及異動則逾8500件。為此，高市經發局今年啟動公司商業登記申請作業流程優化與空間改善，祭出一條龍服務，每案申辦時間縮短至30分完成。

經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁推動產業轉型優先政策，以半導體、5G AIoT為雙主軸帶動產業發展，為優化公司商業登記服務流程，特別請專業團隊全面檢視顧客體驗歷程檢討規畫。

廖泰翔說明，包括從申辦流程到空間動線重新盤點，且商業設立及停、復、歇業等業務更可立即受理，若文件齊全，作業時間從1天改為現場即審即領，不少民眾回饋改善「很有感」，另經發局工商登記服務中心也全面翻新。

任職食品公司的呂小姐申辦後表示，原本工商登記服務中心使用多年硬體顯得老舊，「這次翻新後不僅空間變得非常舒適，不輸大型銀行櫃檯，同時在動線及流程上都有顯著精進。」透過支援、功能統整流程簡化，有效節省約3分之1的等候及轉換時間。

經發局表示，疫情期間超前部署檢討規畫，以更迅速、更簡便及更精準的三大目標，重新設計顧客體驗，並針對承辦人員加強培訓，不僅硬體空間有大幅改造優化，也將原有業務重劃統整，收案、審查、登打及領件一條龍服務，確實有效縮短民眾在不同櫃位間流轉與等待時間。

此外，目前公司商業登記網站也將以更貼近使用者需求與目的為中心進行整體規畫設計，近期即將上線，從線上到線下提供民眾提供更好的服務。