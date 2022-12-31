竹山紫南宮廟務人員定期巡邏查號，維護排隊信眾權益。（楊靜茹攝）

南投縣竹山紫南宮明（1月1日）元旦要發放兔年招財錢母，31日上午8時開放排隊，下午排隊隊伍超過2公里，附近收割的稻田瞬間變成露營區，放眼望去滿滿都是帳篷。主委莊秋安說，元旦加碼4168顆金雞蛋，前4168人有機會抽金戒指、現金等，擔心疫情升溫，取消大年初一排隊領錢母，採捐血做公益等其他方式分送。

竹山紫南宮指出，金兔年錢母分為金、銀幣，金色象徵富足平安，銀色代表銀兩，象徵發財；精裝版以金兔造型鑲金、銀2枚錢母合成套組，為信眾祈求工作、事業、家庭都能順利平安。元旦上午9時前排進隊伍，就可以在「龍轉好運」處領1枚鍍銀錢母，前4168名排入隊伍者可獲1顆金雞蛋。

排隊信眾隊伍超過2公里，附近稻田成露營區，放眼望去滿滿都是帳篷．（楊靜茹攝）

廟務人員發送包子等點心，提醒信眾注意自己的健康。（楊靜茹攝）

竹山紫南宮信眾打牌、玩手遊、泡茶等打發時間。（楊靜茹攝）

信眾從「龍轉好運」處沿著巷弄直到附近收割稻田排隊，廟方還貼心設置流動廁所，並發放包子等點心，時時刻刻有人巡邏，排隊信眾自備爐具、茶壺開始泡茶，甚至玩起撲克牌、手遊等打發時間，累了則鑽進在稻田搭設的帳逢休憩。信眾開心說，來這邊跟同好聊天，甚至逛逛附近攤子，認識來自各地的人，其實很有趣。

竹山紫南宮附近巷弄、稻田、橘子園等都成為露營場。（楊靜茹攝）

不少攤商嗅到商機，也拉著自家栽種的橘子、茄子等農特產兜售，甚至開著攤車販售香腸、黑輪、陽春麵等熱食，腦筋動得快的商人，則推出可以相上錢母、好運加持的保溫瓶，吸引不少信眾上前採購。

竹山紫南宮考量前2年受疫情影響，2023年元旦擴大舉行，加碼4168顆金雞蛋。（楊靜茹攝）

廟方巡邏人員說，他們下午3時已經發放兩千多號的號碼牌。莊秋安表示，前2年受疫情影響，2023年元旦擴大舉行，加碼4168顆金雞蛋，獎項包括2錢金戒指5只、1錢戒指20只，兔年套幣精裝組300組、兔年項鍊500條等，考量大年初一廟務人員很忙，也擔心疫情升溫，大年初一暫不排隊發放，改採捐血做公益等其他方式分送。