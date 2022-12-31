新竹市長高虹安上任後持續走訪市府各局處，30日至勞工處聆聽業務工作報告。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安上任後持續走訪市府各局處，30日至勞工處聆聽業務工作報告，高虹安也特別關心青年參與公共事務議題，勞工處明年也將新增青年創新職涯嘉年華、新竹市新世代青年創新論壇等4項計畫，目前預算皆已通過。

市府勞工處長黃錦源首先分析勞動力現況，新竹市總人口數約45萬人，勞動人口約22.4萬人，勞參率60.2％高於全國平均、失業率3.6 ％則較全國平均低，去年疫情嚴峻期間，失業率更是全台最低。

另，新竹市外籍工作者約2萬人，勞工處希望未來能夠延長移工來台年限留下人才，並設立跨國勞動力事務科，提供外國專業人員求職管道。

黃錦源也說明，勞工處服務對象有一般勞工、特定對象、身心障礙者、青少年及青年、移工服務、雇主及事業單位、工會及其他團體等，提供一案到底就業服務、職業訓練、支持性就業、移工管理、法遵輔導、職業安全、強化勞雇關係、提升勞工福利。

在青年事務方面，成立青年事務委員會提供青年公共參與，也包含職涯發展、就業促進及創新人才培育等服務。另針對海外及高薪打工陷阱多次宣導，今年共查察不實廣告1124件，較前1年702件提升1.6倍。

高虹安表示，新竹市是全台最年輕城市，為提升各界青年人士參與公共事務，未來將設法增加業務單位員額之外，也關心目前青委會編制與運作模式，計畫擴編委員會規模，並舉辦跨縣市青委交流，或跨局處合作，讓更多青年有參與公共事務的機會。

勞工處指出，新竹市青年發展除開辦勞工學苑、青年自造者聚落培育、創新暨青年設計思考營等，明年將新增青年創新職涯嘉年華實施計畫、新竹市新世代青年創新論壇實施計畫、青年創新直播課程實施計畫、青創基地觀摩體驗研習計畫等4項，目前預算皆已通過。