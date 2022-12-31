桃園市近年來積極推廣農業友善環境及資源永續利用，不過有機耕作面積狹小且零散，導致難以推行。對此農業局回應，這是因為北部地區土地值錢，民眾容易過度細分所導致，市府力推可安全用藥的有機產銷履歷種植，統計種植面積發現今年比去年增加逾1倍，推行成效有大幅的成長。

全國提倡永續農業包括有機農產品標章、產銷履歷標章、農產品生產追溯標示及友善環境耕作等農產品溯源制度，經統計截至去年9月底，桃園市市有耕地約872公頃，其中獲「有機農產品標章」的種植面積約455公頃，占實際耕作面積約2.68％，遭審計處指出由於農戶生產面積狹小且零散，難達規模經濟及穩定農產品品質，呼籲應持續輔導農會、農民團體或農民加入有機耕作。

農業局說明，北部地區土地較值錢，易被過度細分，推行時的確有難度，為此每年編列800萬元執行有機農業推廣補助計畫，輔導農民購置農耕所需農機及溫網室生產設施、生物性防治資材，減輕農民負擔。永續農業中又以有機農產品標章最難推動，由於有機的標準相當嚴格，土壤、水質都需經過認證，且種植期間不得使用農業，種種因素導致推動較為困難，目前有機農產品標章種植面積約469公頃，以種植有機蔬菜為最大宗。

農業局表示，無論是有機或是產銷履歷都是永續農業很重要的一環，為此現在全力推行可以安全用藥的產銷履歷標章， 雖然農產品有用藥，但藥物有經過嚴格控制且在上架販售時已完全揮發，對人體無害，去年9月底產銷履歷標章種植面積為1345公頃，占實際耕作面積約7.92％，目前已經攀升到2435公頃，有顯著的成長，未來也會持續推動。