桃市府交通局已規畫「楊梅-林口長庚-三重」替代路線，明年1月初會徵詢彙整各客運業者闢駛意願。圖為示意圖。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

國道客運9002路線自楊梅經國道一號到台北，由新竹與三重客運聯營，因此路線可從楊梅直達長庚醫院，是許多北桃通勤族與就醫民眾經常搭乘的客運。受疫情影響運量雪崩式下滑，營運績效不佳，只行駛到今日為止，地方擔憂公共運輸會更加不便，桃市府交通局已規畫「楊梅-林口長庚-三重」替代路線，明年1月初會徵詢彙整各客運業者闢駛意願。

楊梅到台北9002路線營運許可其實去年5月就到期，當時交通局協調2間業者減班代駛，今日為代駛最後一天。交通局長張新福指出，9002為楊梅直達長庚醫院路線，已行駛20多年，公路總局已辦理3次路線公告開放，仍無新業者有籌設意願。

近年高鐵、台鐵與各轉運站等公共運輸模式成形，再加上疫情影響使9002運量不斷減少，據統計，疫情前原每日從楊梅發車12班次，平均每班次載客14.53人次，疫情間運量雪崩式下滑，即使減班到每日發車4個班次，去年平均每班次載客卻僅剩0.73人次。張新福說，今年疫情雖趨平穩，但平均每班次載客仍只有11.18人次，長期營運績效不佳，導致業者無意願繼續經營。

交通局考量公共運輸為城際串聯重要一環，已規畫市區公車「楊梅-林口長庚-三重」路線，桃園端從楊梅到長庚醫院的行駛路線維持不變，僅將終點變更為捷運三重國小站，民眾仍可搭台北捷運轉乘到台北車站，預計明年1月6日前徵詢完成桃園市內市區客運業者闢駛經營意願。

因9002路線涉及跨縣市站點，立委黃世杰針對此案在中央與地方來回溝通半年以上。黃世杰表示，楊梅鐵路交通發達，客運經營成效不佳，但仍有從楊梅到林口長庚的民眾看診需求，盼市府盡快招標找到新業者營運，維持楊梅客運路網便利性，照顧民眾搭乘需求。

交通局也提到，除9002路線外，新竹客運已正式行文表示，現今油價與車輛成本居高不下，且面對基本工資調漲和一例一休，使營運成本增加，再加上駕駛人力短缺招募困難、工時變革等多重營運壓力，目前營運路線載客量僅維持疫情前6到7成。

交通局指出，竹客營運的19條桃園市區公車路線於明年12月31日路線許可期滿後無意再續營，其路線主要行經龍潭、楊梅與平鎮3區，交通局已成立專案，針對業者所提停駛路線綜合評估並研擬替代方案，盼以調整班次或班距、路線縮駛或路線整併等方式，將衝擊降到最低，積極促成其他有意願經營的業者闢駛新路線。