總統蔡英文宣布義務役恢復1年期，從2024年1月1日起施行。而日前有綠營立委曾表示，自己手槍射擊十發中八靶心，還有的綠委更譬喻表示「打仗就像打電動」，對此，前立委郭正亮30日就氣炸表示，「對戰爭那麼浪漫，那烏克蘭現在的現狀要不要描述一下？這些人講白了就是在拍蔡英文的馬屁，在向蔡英文示好」，引發討論。

郭正亮30日在網路節目《新聞大白話》中表示，「這群人對戰爭那麼浪漫，那烏克蘭現在的現狀，軍人至少死了十萬人，平民也在十萬到二十萬之間，有一千三百萬人流離失所，GDP損失了三分之一，要不要描述一下？」郭正亮更直言，「這些人講白了就是在拍蔡英文的馬屁，在向蔡英文示好，因為蔡英文正在嗨之中，這些人這麼愛講戰爭，請說明一下戰爭的現狀」。

郭正亮更指出，「這群人整天在那邊講烏克蘭打了三百多天，全國團結一致，真感人，感人到一千三百萬人流亡到國外去，怎麼不講這個？家破人亡多少？怎麼不談這個」，郭正亮最後更猛轟，「這群人整天向蔡英文效忠，可笑至極，真是丟臉」。