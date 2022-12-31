謝姓男子去年底邀約女網友到新北市新莊區某汽車旅館的KTV包廂房飲酒歡唱，趁女網友不勝酒力昏睡時，霸王硬上弓性侵得逞，謝男事後以70萬元與女網友和解，新北地方法院審理後日前依乘機性交罪，判刑1年7月、緩刑3年，仍可上訴。

判決書指出，謝男離婚、從事司機工作，2021年11月21日邀約女網友到新莊區某汽車旅館的KTV包廂房飲酒歡唱，女網友不勝酒力到包廂內的房間休息，謝男趁機性侵得逞。

女網友酒醒後報警處理，謝男坦承犯行，辯稱自己是酒後一時性起，事後以70萬元和解。新北地院考量謝男坦承犯行及與對方和解，日前依乘機性交罪，判刑1年7月，緩刑3年。

判決書指出，謝男緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體提供40小時義務勞務及接受兩場次法治教育課程，仍可上訴。

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