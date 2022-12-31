警政署自2019至2022年間，分批建置或汰換多項鑑識設備，以精進證物鑑識與現場處理。警方統計，從2020年1月至今年11月，刑事局運用「光譜影像比對儀」處理案件229件，檢體數達1萬3600餘個，相關鑑定結果均提供院檢警調作為偵審依據，對於打擊詐欺、偽變造文書等犯罪甚具成效。

為因應犯罪型態不斷翻新，提升警察科技執法設備與效能刻不容緩，行政院核定「警察執法設備及效能提升方案－鑑識及防爆效能推升計畫」，建置多項鑑識及防爆設備，其中「光譜影像比對儀」可用於比對分析各類問題文書，顯現肉眼難辨的跡證，因此協助偵破不少棘手案件。

警方舉例，今年初法院曾囑託刑事局鑑定一項文件上的用印與字跡案，原來陳姓被告遭公司提告竊盜，陳提出兩份文件指公司付錢給兩名同事誣陷他，警方經「光譜影像比對儀」詳細檢視後，發現文件上的張姓用印與簽名字跡竟都是噴墨印製，進一步運用儀器的特殊光源，發現陳姓被告的印章與文件上張姓用印重疊，簽名字跡也是用黑筆再次描繪。

原來，陳姓被告偽造同事收錢文件，為避免被發現文件上的用印與簽名是影印的，所以將自己的印章沾附印泥，蓋印在文件上，並用黑筆描繪簽名字跡，企圖欺瞞法官。但經刑事局提供具體事證鑑定報告，陳男才難以辯駁，終被法官確認犯行。

警政署為持續精進專業量能，去年持續規劃「112至115年警察科技偵查躍升方案」，今年獲行政院核定優先列入政府施政重大計畫之一，將導入先進儀器設備，運用科技輔助偵查，提升整體執法效能與人員執勤安全，以防治當前各類犯罪。