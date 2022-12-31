國際一項小型研究表明，頻繁和長期接觸這種食用紅色40號會損害腸道健康並促進炎症。常見於許多暢銷食品中的食用紅色四十號（ALLURA RED AC, FD&C RED 40)的合成色素，如果過於頻繁地食用，可能會提高潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）及克隆氏症（Crohn's disease）的風險，以及其他炎症性腸病（IBD）的可能性。

最近發表在國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communication）期刊的研究發現，食用紅色40號這個常見的食品添加劑，會直接破壞了腸道屏障（有助於防止細菌入侵），並增加了血清素（Serotonin）的生產，這種反應改變了腸道微生物生態，導致對腸道炎症的易感性增加。

這個研究的發表人，加拿大麥克馬斯特大學研究胃腸道炎症的瓦利歐・汗（Waliul Khan）博士表示：「我們的發現令人震驚和震驚，因為這種常見的合成食用色素可能是炎症性腸病的飲食誘因，」「這項研究在提醒公眾注意我們每天食用的食用色素的潛在危害方面取得了重大進展，」

汗博士在一份新聞稿中補充道。 在為期12週的實驗中，6隻老鼠每天餵食不含色素的對照飲食，而6隻老鼠則餵食含有色素的飲食做為對照。團隊發現暴露於食用色素與腸道微生物組紊亂之間存在聯繫，後者會導致輕度腸道炎症。

此外，發現在生命早期就開始暴露在紅色色素下的小鼠特別容易染上結腸炎或大腸炎症。

汗博士強調，炎症性腸病的確切原因仍未完全瞭解，但有幾個因素可能參與其中，包括腸道微生物群失衡、免疫系統混亂和環境因素，常見的環境誘因包括典型的西方飲食，其中包括加工脂肪、紅肉和加工肉類、糖和缺乏纖維。他補充說，西方飲食和加工食品還包括大量的各種食品添加劑和色素。

基於這項研究的結果，汗博士建議，常用的食用色素和炎症性腸病之間的聯繫值得進一步探討。