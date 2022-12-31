民進黨在近期大選接連遭遇慘敗，黨內也傳出質疑行政院長蘇貞昌不適任的聲音，有消息稱內閣會在農曆年前進行一波大換血。目前前副總統陳建仁跟國安會秘書長顧立雄都是接任閣揆的熱門人選，鄭文燦出任行政院副院長的呼聲也很高，但也有前衛福部長陳時中輔佐顧立雄，兩人專業互補的組合傳出。立委高嘉瑜對此表示，這些放話的目的是測風向，台灣民眾需要的是解決問題的人。

據《鏡電視》報導，外界對於副閣揆人選先前普遍認為是鄭文燦，但近日逐漸又有陳時中出任的風聲傳出，民進黨英系台北市議員洪健益表示，針對鄭文燦的部分，就他個人了解，並沒有意願。另《壹電視》報導也提到，對陳時中來說，陳建仁的公衛背景與他重疊度太高；反觀顧立雄具備國安、經濟專業，跟陳時中的公衛、社福專長可說是檯面上的「最佳組合」。

立委高嘉瑜今（31）日接受媒體聯訪時指出，現階段傳出很多接任正副閣揆的人選，這些消息的目的主要就是測風向。她認為，不管結果如何，民眾最在意的應該還是有沒有辦法解決台灣長期的問題，至於誰當院長、誰當副院長，只要能幫民眾解決問題都值得期待。

另高嘉瑜也提到，現任內閣在面對百姓長期以來高房價、高公設、汽車關稅過高等問題，一直以來都成效不彰，導致民眾失望。她盼望新團隊能有新的做法、新的想法，來回應人民的期待。