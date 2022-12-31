受到聯準會（FED）暴力升息抑制通膨巨獸的衝擊，今（2022）年全球股市慘崩逾20%，為2008年金融海嘯來最慘烈的一年。展望2023年，美國財經媒體認為，全球市場想躲過空頭熊市，仍有5大地雷區要跨越，投資人必須謹慎小心面對，耐心等待布局時機，千萬不要躁進。

地雷1》通膨仍是頭號威脅

First Eagle 投資管理公司全球價值團隊共同主管Matthew McLennan指出，由於勞工薪資成長和能源成本變貴等壓力，消費者物價還會持續攀升，歐美央行明年中轉向鴿派可能性降低，因此股債可能續跌，美元重啟漲勢，讓新興市場變得更糟。

地雷2》俄烏戰爭可能惡化

俄烏戰爭拖累2022年的全球經濟跟投資環境，若今年戰爭出現回馬槍不容小覷。日興資產管理（NikkoAsset Management）全球市場策略長JohnVail說，一旦俄烏戰火惡化，或是北大西洋公約組織介入，對俄羅斯制裁擴大，市場就危險了，因為等同對俄羅斯貿易夥伴，包括印度和中國大陸等國家祭出二度制裁，重創食品、化肥、能源等供應。

地雷3》大陸復甦一波三折

中國大陸鬆綁疫情管制，2023年1月8日將全面解封，但近期確診感染數卻逆勢暴增。

摩根大通（GoldmanSachs）全球市場策略師MarcellaChow 預測，大陸的感染曲線有可能會持續上升，並在農曆年後的一、兩個月觸頂。他示警，大陸在解封之後，倘若疫情無法即時控制，將影響經濟發展和股市反彈之路。

地雷4》新興市場警報未除

強勢美元把全球經濟拖下水，新興市場更是重中之重。不少投資人預期2023年美元走勢放緩，但AMP Services投資策略主管Shane Oliver提醒，若美元繼續飆漲，或是處於高檔，新興市場可能再度迎來痛苦的一年，因為很多國家的債務都以美元計價。

地雷5》全球疫情死灰復燃

新冠疫情若爆發新的變種病毒株，可能再次打亂供應鏈，進一步推升通膨，造成經濟活動趨緩。

摩根大通策略師 Marcella Chow指出，對規模較大、更依賴貿易的經濟體而言，更容易使疫情衝擊經濟成長，包括美國、歐盟或大陸下一波都可能受到影響。