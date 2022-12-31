冬天溫差大，是心血管好發的季節，尤其清晨5時～9時是心血管意外的高峰期，對此，營養師馬鳳吟在臉書粉專發文指出，平時可多吃洋蔥、核桃、魚類，有助維持血管暢通，尤其是洋蔥更是好處多多。

馬鳳吟提醒，早上睡醒時千萬不要立刻下床，應讓身體及四肢都甦醒後再緩慢起身，並穿上保暖衣物，避免身體因為接觸到冷空氣使得血管變窄，血壓急速收縮，導致血管壓力增加，容易造成中風及猝死。若想維持血管暢通，可多吃以下3種有助「通血路」的食物：

▍洋蔥

洋蔥含「槲皮素」，具有抗氧化功能，能保護血管不被破壞。且洋蔥特有的硫化物二烯丙基硫醚（diallyl sulfide）接觸到空氣後，會被酵素「蒜氨酸酶」所分解，轉化為「大蒜素」，能使血流更加順暢，抑制血液凝固，可預防高血壓、動脈硬化、心肌梗塞、腦梗塞等疾病的效果。

▍核桃

核桃營養價值極高，根據食品營養成分資料庫顯示，甜核桃每100公克含有2172毫克精氨酸，此外還富含維生素、礦物質及不飽和脂肪酸，如「亞麻油酸」及「Alpha次亞麻油酸」。

精氨酸（Arginine）被人體轉換後會生成一氧化氮，作用在血管內皮細胞，讓血管平滑肌放鬆、使血管擴張及減少血管阻力，因此可保護心血管。不過，核桃屬於油脂，一天攝取量約6～8顆，多吃容易導致肥胖。

▍多吃魚

魚類含有豐富的Omega-3，如二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），不飽和脂肪酸具有抗炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能，飲食中可多吃鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、白帶魚及鮭魚，因此地中海飲食中也鼓勵一週至少吃2次魚類或海鮮。