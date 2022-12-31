總統蔡英文上午針對民生經濟議題舉行國安高層會議。行政院下午指出，蔡總統指示研議全民共享方案，政院將妥為研擬各項具體方案及其財務規劃，並適時向民眾報告。

根據總統府新聞稿，財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數新台幣4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元。

總統府指出，中央可運用部分，1000億元將用於撥補勞保健保基金財務缺口、挹注台電進行電價補貼，另外1000億元投注「加強韌性經濟方案」；剩餘1800億元將預留部分財源以備不時之需，其餘將研議與全民共享的可行方案。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組指出，盱衡這兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭的影響，國際原物料與能源價格紛紛飆漲，以及預期明年經濟走勢趨於疲弱等因素，這3800億元增加的稅收，應從總體經濟角度詳加權衡並妥善規劃。

羅秉成表示，為確保國家經濟安全並減輕民眾負擔，本次會議決定這3800億元將朝3面向規劃：首先，除原本撥補額度外，將優先以其中1000億元為規模，增加撥補勞保及健保基金財務缺口，並另增加投資台電，進行電價補貼。

他說，另外再以約1000億元幫助受衝擊產業和族群，包括協助中小企業和傳統產業的升級轉型、加速國際觀光客來台旅遊、減輕民眾居住和交通的負擔、照顧農漁民生計權益農、加強照顧中低收弱勢族群，以及穩定民生物價等，以因應全球通膨及國際經濟的衝擊。

羅秉成指出，最後，餘約1800億元除預留一定財源以備不時之需外，在財政狀況允許下，可將一部分研議與全民共享的可行方案，後續行政院及相關部會，將依總統指示的政策方向詳為盤點，妥為研擬各項具體方案及其財務規劃，並適時向民眾報告。（編輯：林克倫）1111231