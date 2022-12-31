蘇貞昌（中左）視察桃機檢疫設施，以及入境採檢動線。（范揚光攝）

中央流行疫情指揮中心28日宣布，自明年1月1日0時至1月31日（航班表定抵台時間）止，搭乘自大陸4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來台旅客，入境時須於機場（或港口）PCR檢測，行政院長蘇貞昌31日在中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人陪同下，前往桃園機場視察檢疫設施及採檢動線。

針對大陸航班旅客下機篩檢政策，蘇貞昌受訪時說，大陸疫情最令人擔心的就是資料不透明、不公開也不聯絡，使得各國都很緊張。此外，大陸過去嚴格封控，現在突然大幅開放導致亂象叢生，為了保護國人健康，各國都施行相關對應措施，台灣也不例外。蘇貞昌也強調，現在怕的是大陸確診人數眾多且會有變種病毒，因此基因定序上若發現有變種病毒株，也會盡快通知世界各國。

針對日本學者認為蔡英文總統沒有讓內閣總辭代表民進黨無法反省，行政院長蘇貞昌31日視察桃園機場時說，這要請蔡總統多方慎重考量。（范揚光攝）

至於日本學者小笠原認為蔡英文總統選後沒有讓內閣總辭，是失敗的決定也代表民進黨無法反省，蘇貞昌僅僅表示，這都要請蔡總統來「多方考量、慎重考量」。

機場公司表示，1月份入境人數預估在8日至14日達到高峰，約有54架次共9142名旅客，機場公司已規畫大陸返台航班集中停靠在D7至D9登機門，並將D7至D10的入境通廊作為入境採檢專用空間，避免與其他地區入境航班旅客混流。此外，機場公司在採檢區內架設20格一般採檢區及2格嬰幼兒專用採檢區，並設置入境檢疫自助申報機，方便疾管署人員採檢作業。