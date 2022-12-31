主持人安心亞曾因約會時打瞌睡錯失戀情。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》下周一（2日）晚9點播出「脫魯不成反而單身一輩子！約會這些事絕對不能做！」，主持人安心亞曾因約會時打瞌睡錯失戀情：「那天工作很晚很累，有個喜歡的男生約我看電影，我想說我一定要去，但我看的過程中一直度估（打瞌睡），還晃超大，看完之後也沒辦法跟他分享心得，所以我們一路都沒講話，之後再也沒見過他，我回去之後還自責很久。」

張立東則為了製造共同話題而對約會對象撒謊：「那個女生有養狗，我想假裝自己也有，就去跟朋友借一隻，約會時，就聊到說狗會像主人，她的狗也確實長得跟她一樣可愛，可是我一講完，我那隻狗就獸性大發，開始騎她的狗，我們就很尷尬的不歡而散。」安心亞一聽立馬吐槽張立東「現世報」。

蘿莉塔則是約會時鬧肚子：「通常女生有對象就會想變漂亮，那第一件事情就會想說要減肥，我就去買酵素，結果我忘記它會讓你拉肚子，吃了就去約會，吃飯中間很想拉肚子，可是又不敢講，他跟我聊天我都接不到，因為我真的沒辦法專心，我很快吃完後，就趕快奔回家。」

蘿莉塔的舉動也讓男方誤以為她對他沒意思而不再聯絡，這讓她委屈喊道：「我真的是因為忍不了，我也不可能再打電話跟那個男生說我那天拉肚子。」但阿Ken認為蘿莉塔想太多：「有時候人生的失敗不是在於外在的世界，而是自己的內心，說不定直接講，對方覺得妳還蠻可愛的。」

何妤玟也遇過一樣狀況卻有不同的因應之道：「我就直接說『我肚子痛痛，可不可以去上廁所』？」不料在場來賓卻對她講「疊字」很反彈，何妤玟則解釋：「我就想說搞不好他喜歡可愛的老女人啊！而且因為跟我約會的人，年紀也沒那麼輕，他們看過人生百態，所以他們也沒有覺得拉肚子怎樣。」

但何妤玟也碰過奇葩的約會對象：「我不介意請男生吃飯或AA制，但我碰過一個很瞎的，吃完跟我說1人2500，還嗆我說『像妳這麼獨立自主的女人，付個錢有什麼關係？如果我要請客，我會找妹不需要找妳』。」此話一出，在場來賓都直搖頭。