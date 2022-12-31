12月29日水星開始逆行，加上從10月底就已逆行的火星，星象呈現水火相沖的不利格局，與印度神童阿南德同門派、台灣吠陀占星權威李靜唯表示，12月29日至1月13日水火相沖，加上受到羅喉相位影響，出外遠行要特別注意極端天候造成的意外災難，人與人之間的溝通交流及資訊不明朗，也容易引發對立與衝突，政治黑金橫流更潛藏危機。

李靜唯表示，火星從10月底開始逆行一直到明年1月13日才恢復順行，整個宇宙星體還沒脫離火星的威力，12月29日水星又開始在摩羯座逆行，直到1月19日才會恢復順行，尤其12月29日至1月13日同時水火相沖，因此日前才發生台中豐原大火4死、河南鄭州200輛車連環撞，及大陸疫情大爆發等災難，即便火星恢復順行，逆行水星還是受火星與羅喉相位影響，出外遠行、人際溝通及黑金問題仍要注意。

李靜唯說，12月30日金星進入摩羯座與土星合相，關於國際金融負面消息還是暗潮洶湧，所以美股在2022年最後一天還是收黑，1月23日金星進入水瓶座後與土星合相，政府或企業金融方面可能會面臨許多限縮狀況，對個人來說資金運用也會充滿沉重壓力。此外，1月13日火星在金牛座恢復順行，搭配即將影響獅子座的土星，國與國之間的利益與權力爭鬥將會是未來一年最值得關注的議題。

李靜唯指出，1月18日土星進入水瓶座，水瓶座代表創新土星代表保守、限制與傳統，這也表示未來兩年半墨守成規將會被時代淘汰，所有企業及個人都必須學習創新與改變，尤其是高科技或互聯網將日新月異。

另外，土星也將有大約9個月的時間會影響位於牡羊座的羅喉，李靜唯說，牡羊座與戰爭暴力有關，因此已經發生戰爭的地區有可能演變成長期抗戰，也要特別注意亞洲國家的地緣政治衝突，不過1月份還不至於影響台灣，但是經濟通膨及糧食短缺的問題會益發嚴重，台灣民眾還是要提早未雨綢繆。