新華社12月31日報導，大陸很多新冠病毒感染者轉陰後仍一直咳嗽，也有民眾反映，感染後出現月經紊亂、子宮異常出血等情況。轉陰後仍然咳嗽的原因是什麼，該如何緩解？新冠病毒是否攻擊人體生殖系統？大陸衛生健康委組織權威專家回應，目前還沒有證據表明感染新冠病毒對生殖系統有影響。

日友好醫院呼吸中心副主任林江濤說：「近期，大多數感染者表現為發熱、咽痛、咳嗽等急性上呼吸道感染症狀，很多人轉陰後咳嗽仍會遷延較長時間。我們一般認為，超過三周以上的就是亞急性咳嗽，其中，最常見的是感染後咳嗽。」林江濤介紹，感染後咳嗽的成因，是上呼吸道感染時造成支氣管黏膜的損傷或感覺神經裸露，從而對外界各種刺激的敏感性增高。因此，氣溫的降低、吸煙的煙霧、廚房油煙等物理和化學性刺激都有可能引起劇烈咳嗽。

「轉陰後的咳嗽敏感性增高並不是感染，這個時候既不需要抗病毒，也不需要抗菌藥物治療，可以自行恢復。」林江濤說，感染後咳嗽的患者要避免各種對呼吸道的刺激性因素，如果症狀重，影響到工作、學習和休息，可以到醫院就診，醫生一般會對症採用止咳藥物進行治療，一些中醫成藥的效果也非常理想。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院呼吸科主任醫師祝勇介紹，「從中醫角度講，感染者轉陰後處於外邪將盡未盡的狀態，這時會出現一些肺的生理功能異常，從而導致咳嗽。」可以根據患者具體情況，採取清肺或者潤肺的治療方法，會取得較好的效果。

有民眾表示，感染新冠病毒後出現月經紊亂、子宮異常出血等情況，懷疑新冠病毒攻擊人體生殖系統。對此，北京大學人民醫院婦產科主任醫師楊欣表示，目前還沒有證據表明感染新冠病毒對生殖系統有影響。

「月經的調控，受大腦皮層、下丘腦和垂體、卵巢功能等影響，是一個嚴密的生殖內分泌軸。壓力大、身體不適等眾多外界影響都可能對月經產生影響。因此，感染者出現月經異常並不能表明是新冠病毒直接對生殖系統的作用。」楊欣說。