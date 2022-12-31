台南市種植蜜棗面積約262公頃，排全台第三。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市山區蜜棗已進入產季，目前採收約1成，市場價格每台斤50元至65元，預估下周量產價格將再調降，台南市農業局以「台灣青蘋果」作比喻，大推台南蜜棗為年節最佳伴手禮。

台南市山區種植蜜棗面積達262公頃，占全台15％為第3大產區，以玉井、楠西、關廟與南化4區種植面積最廣，總產量4500噸，其中玉井、楠西區每年產量都破千噸，農曆年前為產季，今年首波採收約1成，山區各果園已結實纍纍，預計下周即可量產。

受限於雨水少，台南市今年蜜棗生長大小多屬3兩重的「中果」，市場價格約每台斤50元至65元之間，與往年價格相彷，進入量產後市價將微幅下調，伴手禮價格固定。

台南市農業局表示，台南蜜棗品質穩定，富含維生素C、葉酸、鉀與膳食纖維等營養素，清甜爽口，民眾購買可從果實豐滿、果皮平滑有光澤的淺綠色、果蒂周圍無皺褶等條件下手挑選，即是蜜棗最佳賞味期。

台南市農業局表示，年節送棗有「棗到幸福」的吉祥寓意，適合年節祭祀、送禮，每年過年的伴手禮都受到歡迎。

台南市農業局行銷科向民眾推薦，欲購買蜜棗伴手禮者，可向南瀛農產行銷公司、台南農產運銷公司、品利鮮果與玉井區果樹產銷班第30班洽詢，民眾可先預購避免年節送禮塞車。