今年度稅收超徵逾4500億元，蔡英文總統今召開國安高層會議，指示拿出1800億元研議與全民共享方案。國民黨立委李貴敏表示，樂見民進黨政府從善如流，認同在野黨的訴求，甚至更應該加碼，以符合實際經濟景氣與情勢需要。

李貴敏說，到11月份，超徵已達4500億，全年預估應該會在5000億上下，如此不光是給地方政府的超徵紅包應該增加，可全民共享的部分也可再提升，超徵稅收、全民共享額度，應不只政府估計的1800億。

且李貴敏認為，為求速度與效率，總統既然要全民共享超徵稅收，就應直接發現金，讓民眾拿個紅包好過年，不要再搞三倍券、五倍券這種勞民傷財，還要額外行政成本的東西。

李貴敏表示，還稅於民、理所當然，也是過去蔡總統曾提出的主張，連財政部代理部長都示警當前經濟下滑，甚至情勢還糟過金融海嘯時期，民眾需要有部分現錢在手，好度過年關。

民進黨政府構想，超徵稅收部分也將挹注台電資源，進行電價補貼。李貴敏說，台電嚴重虧損原因，多出自政府能源政策失敗，或忽略通膨因素未及時因應所致，要民眾納稅錢彌補政策疏失結果並不公平。