從多位知情人士表示，字節跳動已開啟裁員，據多位人士估算，公司整體優化規模約10％。各個業務線也已基本確認優化目標，今日頭條、抖音、飛書、TikTok、商業化、Data、懂車帝等業務線均有員工收到了裁員通知。此外，本次裁員涉及研發、產品、運營等多個崗位。

界面新聞報導，過去兩年，字節跳動在人員規模上大幅擴張，巔峰時期層超過10萬人。因為教育、遊戲等業務發展不如預期，過去一年多字節跳動已經在這兩個業務線進行大幅裁員。字節跳動CEO梁汝波多次在公司內部強調「去肥增瘦」，一方面字節跳動大幅降低2022～2023年招聘計劃，同時也在收縮各個業務線的規模。

從目前的裁員情況來看，飛書是裁員的重災區。從10月績效評定結束到12月初，飛書人員規模減少了1,000多人，降幅已超過10％，而且裁員還在繼續。一位飛書員工表示，直屬領導與其溝通時說飛書大裁員是遲早的事，自己也準備走，勸告其早離職會更好。

在今年10月的績效評定之後，字節跳動這一輪裁員已經有了徵兆。多位字節跳動員工表示，自己在績效評定中遭遇了不公正待遇，同樣的工作內容之前拿了正常績效，10月份卻拿了低績效。

在績效評定之後，低績效員工陸續收到HR或者直屬領導的單獨談話通知。在談話中，HR或直屬領導多以「工作能力不行」、「出去看看機會」、「產出與職級不匹配」、「當前團隊沒有你的位置，不用想晉升」等理由誘導員工自行離職。拒絕自行離職的員工中，有人被以影響背調等理由要求主動離職，還有人被公司發起PIP計劃，要在兩個月內完成半年的工作量，還要完成大量本不在自己職責範圍內的工作。

數十位近期離職的字節跳動員工中，部分因為遭遇離職誘導或者PIP計劃而自行離職，並未獲得賠償，部分員工和公司協商離職，獲得了N+1賠償，還有部分員工因為期權未歸屬或者找不到工作等原因暫未同意離職。