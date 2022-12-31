「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」首度開放民眾參與石雕的過程。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市文化局推動石猴雕刻戶外創作24年，讓參觀民眾得以親見石頭成為活靈活現「石猴」的過程，今年更首度開放民眾現場報名體驗，今天、明天各提供30個名額讓大小朋友跟著藝術家一起敲敲打打，共同體驗在地藝術品的產出。

嘉市文化局藝文推廣科長林依玲說，為讓民眾親見石頭成為活靈活現「石猴」過程，「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日起至明天元旦，在文化局文化廣場側邊區域展開。

林依玲說，為了讓民眾不只是觀賞，更有機會實際參與，今年特別以「體驗工坊」做中學方式，由藝師親自帶領並指導民眾現場創作，期望能藉此方式，讓民眾更加認識嘉義之美、瞭解桃城石猴特殊的人文景觀，並深化地方認同感，

「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日起至明天元旦，在文化局文化廣場側邊區域展開。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」即日起至明天元旦，在文化局文化廣場側邊區域展開。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

除首次讓民眾有機會從旁觀者變創作者，今年參與現場創作的30位藝師，皆是歷屆石猴雕刻比賽曾獲獎項者，藝師年齡從50歲至85歲，其中有一對兄妹檔為歐宇倉、歐瓊茹，4對夫妻檔為蔡俊陸和施采芸、林咏漮和吳品誼、黃薇蓉和蕭添福，以及蕭源松、陳美杏夫妻師，素人藝術家難得齊聚一堂，時而各自創作，時而集合交流，在互動中展現創作熱忱與生活的態度。