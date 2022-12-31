2023台東跨年晚會將於今晚熱鬧登場，為求活動一切順利圓滿，副縣長王志輝今日率團隊在跨年場地台東海濱公園國際地標祭拜祈福，王志輝表示，縣府各單位人員、器材都已就緒，提供前來參加跨年活動的民眾各項完善服務，呼籲民眾以走路或搭乘大眾交通運輸工具前往，落實防疫規範，戴口罩，減少感染風險。

王志輝今天上午11點率縣府同仁及活動執行單位、攝影轉播單位，共同祭拜，希望晚上氣候、場地及機具、人員都平安順利，並慰勉大家辛勞，晚間氣溫偏低，希望工作人員及晚上前來參觀的民眾注意保暖。

王志輝表示，今年是台東縣政府繼2020年張惠妹跨年演唱會後，再次辦理大型跨年演唱會，縣府團隊在各環節溝通協調順利，相信能平安順利完成任務，醫療站、防疫準備、現場用水與通訊問題等都已準備妥當，所有的努力都是為了來臺東跨年的朋友，留下最美記憶，今天下午3點起開放民眾入場，請大家能夠有秩序欣賞。

甫率團至新加坡推銷台東鳳梨釋迦等農產品的縣長饒慶鈴，昨日也立即前往台東海濱公園國際地標視察，了解場地環境整理與交通動線規畫。

2023台東跨年晚會預計逾5萬人湧入國際地標，縣府呼籲大家若步行20分鐘內抵達現場，盡量走路前往，或是搭乘大眾交通運輸工具，當天可用手機APP查詢停車位。

活動最新詳情請上「台東跨年晚會」FB、台東藝文平台、台東縣政府文化處官網。