張姓通緝犯拒不下車受檢還下通牒揚言衝撞警車，警方破窗並噴辣椒水拉下車制伏。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

張姓通緝犯拒不下車受檢還下通牒揚言衝撞警車，警方破窗並噴辣椒水拉下車制伏。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

41歲張姓通緝犯今天上午9點多在桃園區玉山街遭桃園警分局中路派出所員警攔查，張男駕駛大型聯結車正要離開，見警到場竟拒不下車，甚至啟動車輛猛催油門，揚言衝撞警車，員警破窗並噴辣椒水將他拉下車制伏，訊後解送桃檢歸案。

通緝犯駕聯結車嗆不讓路就衝撞，警破窗逮人。

通緝犯駕聯結車猛催油門嗆撞警車，警分兩路破窗逮人。

41歲張姓男子涉及恐嚇取財罪被判拘役30日未到案執行，被桃園地檢署發布通緝，桃園警察分局中路所員警循線前往玉山街某空地查緝，員警到場後見張男駕駛聯結車欲離去，立即以警車攔阻去路，並勸告張男配合，也請張父到場幫忙勸說。

豈料張男堅持自己會去法院報到，還質問警察有沒有搜索票，員警再三勸導說明，張男仍拒絕下車，甚至向員警下最後通牒：「1分鐘內不讓路就要衝撞警車！」，說完隨即啟動車輛猛催油門。

員警考量大型聯結車輛若是衝撞逃逸，恐嚴重危害民眾安全，立即兵分兩路靠近車輛破窗，並噴灑辣水阻斷張男行動，將他拉下車壓制，訊後解送桃檢歸案。警方呼籲民眾遇警方依法稽查交通違規，應配合勿逃逸，以免發生危險。