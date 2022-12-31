烘焙師陳朶莉製作的翻糖餅乾。（陳朶莉提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區有名烘焙師陳朶莉，原本在生物科技產業工作，但因工作壓力大導致疾病纏身，養病期間看網路影片慢慢摸索，先考取烘焙證照，後接觸到糖霜餅乾、奶油擠花，越做越有興趣。陳朶莉坦言，自己起步比別人晚，再加上患病使得手腳無力，剛開始難以製作出精緻的作品，相當挫折，經過一段時間後狀況漸漸轉好，今年獲得第17屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽冠軍、荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌。

陳朶莉表示，生病後一直想要為自己找點目標，想起小時候曾與媽媽一起做鳳梨酥的回憶，為此啟發想要改走烘焙路的想法，便上網看Youtube摸索，但剛開始並不順利，病情導致手腳無力，尤其在面對油皮類、糕漿皮類等考證照項目時，無法做出精緻完美的成品，導致考照連連失利，再加上自己在餐飲路上起步算晚，那時的確很挫折。

不過隨著時間過去，病情獲得好轉，陳朶莉自去年起更接觸到糖霜餅乾、奶油擠花等烘焙項目，逐漸做出興趣，成品也越有起色，今年獲得新北市技能競賽奶油蛋糕裝飾類佳作、第17屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽藝術糖霜餅乾類冠軍、荷蘭國際餐飲挑戰賽糖霜餅乾類金牌等。

陳朶莉說，目前自己最有興趣的是糖霜餅乾，它可以做到非常細膩的細節，但所需的技巧也很高，為此這半年來陸續有去向其他大師學習、請求指教。此外，除了家鄉開了間烘焙坊，提供糖霜餅乾、鮮奶油擠花等教學項目外，也有在桃園77藝文町提供教學，盼能將這類較小眾的烘焙項目推廣讓更多人知道，另也期許自己能在更多比賽獲獎，得到更高階的肯定。