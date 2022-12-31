中指研究院發布報告，2022年全中國百大房企買地金額1兆2975億元（人民幣，下同），按年跌48.9％，全年整體表現低迷，僅北上深等大城市情況稍好。

報告指出，土地熱度較高的城市有北京、上海、深圳、杭州、廈門和合肥，前四地因經濟基本面整體較好，新買購買力仍能夠保持相對較高水平，廈門特別是島內土地稀缺性，以及廈門對於全福建高收入人群的吸附能力，走出相對獨立行情。

合肥因其年初新房庫存不足，房企希望補倉，使其今年供地超額完。至於土地市場最冷清的長春、瀋陽等城市，至今尚未能推出第三批次集中供地，全年宅地供地計劃完成率，不到目標的30％。

各城市群取得土地金額，長三角地區領跑全國，粵港澳大灣區位列第二，而津冀位列第三。重點城市買地金額的前十大房企中，央企國企仍是主力，華發股份、華潤置地、中海地產、保利發展等全國性龍頭企業仍在多個重點城市廣泛佈局，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關係。