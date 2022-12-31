李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」 雙雙認愛網獻上祝福 오랫동안 아주, 많이 좋아해…아이유♥️이종석, 일본 데이트

韓國女星IU（李知恩）被《Dispatch》（以下稱D社）爆出熱戀33歲男星李鍾碩（公司正名為：李鐘奭），兩人已甜密交往4個月，稍早雙方先後發聲明認愛，也想粉絲們以溫暖的視線看待他們。IU和李鍾碩戀情曝光後，網友也挖出她為男友親弟婚禮唱祝歌後，私下互動中李鍾碩看IU的眼神快掉出蜜糖，讓眾人看了都心動。

IU和李鍾碩今（31日）被D社爆出已交往4個月，消息曝光後也震驚韓國演藝圈，粉絲們更是被嚇得措手不及；其實IU在今年10月有在李鍾碩親弟婚禮上唱祝歌〈你的意義〉，當時新娘見到唱祝歌的人是IU，還激動地狂打新郎的背，看得出有多開心。

IU為李鐘碩親弟婚禮唱祝歌後，私下互動中他看IU的眼神快掉出蜜糖。（圖／摘自韓國theqoo論壇）

有網友更挖出IU唱完祝歌當日，李鍾碩親自送她離開會場，畫面中他的目光幾乎沒離開過IU，溫柔的眼神像是快掉出蜜糖，甜到不行；影片曝光也引起粉絲熱烈討論，「婚禮是10月，這就是熱戀中的情侶啊」、「天啊，李鍾碩眼神超炙熱」、「當時看到互動就很心動，沒想到真的是交往中」、「太配了，希望能看到他們結婚」。

才女IU不僅有創作實力也長得漂亮，演藝圈就有許多男星把她視為女神，而她也有不少緋聞對象，像是Super Junio成員銀赫、呂珍九、BIGBANG成員G-Dragon、李準基、金秀賢等，但真的認愛的只有音樂人張基河，如今與李鐘碩從10年朋友升格情侶，也讓大眾都很意外。