台東卑南族普悠瑪部落大獵祭今天熱鬧登場。（莊哲權攝）

台東卑南族普悠瑪部落大獵祭今天熱鬧登場。（莊哲權攝）

台東卑南族普悠瑪部落大獵祭今天熱鬧登場。（莊哲權攝）

台東卑南族南王普悠瑪部落「大獵祭」今天在卑南文化公園登場，即將要進階的準青年結束山上4天3夜狩獵訓練平安歸來，婦女們搭起凱旋門熱情迎接，許多旅外族人也都返鄉團圓，互報平安，共同迎接2023年。

2022年的最後1天，卑南文化公園的大草原上，普悠瑪部落的族人們陸續抵達會場，家家戶戶席地而坐，互報平安，疫情逐漸解封後，有更多族人返鄉團圓，卑南族的過年，豐盛而且溫馨。

祭場中設有除喪區，是過去這1年家中有親人過世的家屬專區，待長老為他們完成除喪解憂，撫慰他們失去親人的悲痛後，喪家就可戴上花環，重回部落參加慶典，展開新的1年。

接近中午，在山上完成4天3夜狩獵訓練的準青年打赤膊、穿著藍色短褲，以竹子扛著「教父」的行李，率先回到祭場，後頭則有成年男人的隊伍，依輩分高低排列，60歲以上的長老手持棍杖，青壯年則環繞老人家護衛，一路慢跑通過凱旋門進入祭場。

緊接著，各家婦女為坐在祭場中間的長輩們換上華麗族服，並將自己編製的花環，掛在長輩頭、頸，花環愈多愈能突顯此人德高望重，若是沒有家人的長輩，婦人也會為他戴上花環，不能讓他們頭上沒有花，接著大家一起用餐「串門子」。

中午在草地上的大會餐後，下午回到部落舉辦成年禮，看到兒子經過多年斯巴達教育後終於長大成人，從圍藍裙換上黑裙，頭戴草冠跳著傳統舞，也是父母最欣慰、最驕傲的時刻。

每年12月是「卑南月」，台東卑南族八社十部落舉辦一連串年祭，包括少年猴祭、除喪祭、大獵祭等。

耆老林清美表示，早期族人出去打仗，沾血的衣褲不能進部落，便在部落外設置「1個互道平安之處」，現在則演變為迎接上山打獵的準青年平安歸來，這些勇士們在12、13歲就要進入少年會所進行長達6年的魔鬼訓練，17、18歲時才由少年會所轉入「巴拉冠」成年聚會所。