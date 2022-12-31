李鍾碩熱戀IU「已獲家人認可」 雙雙認愛網獻上祝福 오랫동안 아주, 많이 좋아해…아이유♥️이종석, 일본 데이트

李鍾碩(李鐘奭)今(31日)爆出和IU(李知恩)熱戀中，稍早兩人透過經紀公司大方認愛，讓外界都又驚又喜，而李鍾碩出道以來，曾多次說過自己的理想型是元斌老婆、女星李奈映，不過今年2月他接受雜誌專訪，理想型條件開出，被認為根本是在講IU，讓韓國網友都驚呼「2月就喜歡上IU了吧」。

李鍾碩入伍前，透露過理想型是「個子高苗條的女生」，並指出藝人來說是李奈映前輩，但今年2月他受訪時，談及理想型時表示，「以前回答比較籠統、模糊，現在就比較明確了，會有『如果能和這樣的人結婚就好了』的這種想法」。

他也進一步表示希望對方「有智慧、堅強、值得尊敬的人，最重要的是，希望她是個可愛的人」，說完還笑稱條件不容易，但還是希望神明可以把「我的理想型賜給我」。

而李鍾碩也被問如果可以休一段長假會想做什麼，他也表示現在已經到了結婚也不奇怪的年紀，所以想說要不要提前去上新郎課程，希望可以學習料理或為了未來的妻子學習按摩之類的。

這段採訪被翻出後，理想型條件也被網友笑虧跟IU相當符合，「理想型變得很明確的話，果然就是…」、「2月就喜歡上IU了吧」、「理想型真的整個變了，而且很具體」、「理想型就是在講IU啊」。