用電線杆也能量身高？一名網友表示，意外在苗栗某處的電線杆發現狀似「身高表」的量表，其中80至90公分還特別用紅色標註，讓他好奇背後用途。貼文一出，馬上引出內行人回應，原來是用來觀測淹水深度的「水尺」，甚至有人透露，該地可能時常淹水，驚呼「房價會跌」。

「路上看到的…真不知道這是要幹嘛？」原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，並曬出一張照片，圖中可見，電線杆上被苗栗縣政府貼了一張高度表，由下往上共有130公分，其中20至30公分被標註為綠色、40至60公分為黃色、70至80公分則是紅色，其餘地方則是白色，拍攝地點位於苗栗縣永貞路一段。

網友紛紛猜測該量表的用途，還有人笑說：「超過130需點一份排餐」。（圖／劉姓網友授權使用）

貼文曝光後，許多網友看了也摸不著頭緒，紛紛留言笑說，「身高超過130需點一份排餐啊」、「給小朋友量身高的」、「測量尿尿在電線桿能噴多高」、「有蛇爬上桿，就知道多大條」、「跟7-11一樣，抓嫌犯的比例尺」。

不過，也有不少內行網友點出其真正的用途，是作為當地淹水災情判定的依據，方便防災體系快速了解淹水情況，「較會淹水的地段都會有，我家附近也有相同的」、「有這個代表很常淹水」、「量淹水深度，可以申請災害救濟補償」、「看到這個代表常淹水，房價可能要擔憂」，甚至還有網友驚呼：「房價會跌」。

▍本圖文經劉姓網友授權，轉自FB社團《路上觀察學院》