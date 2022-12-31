副總統賴清德日前宣布投身民進黨主席競選，近日在各地舉辦政見發表會「向黨員報告」，聆聽綠營支持者的反饋與不滿，而外界也認為賴扛下黨主席大旗後，會成為代表民進黨出戰2024的人選。台灣民意教育基金會董事長游盈隆今（31）日則在臉書發文直指，蔡賴心結路人皆知，賴清德現在一人參選黨主席，必定會當選，但台灣憲政嚴重限制「副總統兼黨主席」的功能性，所以他不認同賴參選黨主席。

游盈隆指出，在比較特殊的情況下，總統與副總統會出現「同床異夢」的現象，他以蔡英文、賴清德為例，證明在公開場合表面和諧團結是一回事，自2019年黨內總統初選種下的嫌隙是另一回事。他認為，蔡賴心結路人皆知，刻意否認、粉飾太平實在沒有多大意義。

對於賴清德直取民進黨主席一職，游盈隆分析，現在情況是賴一人參選，篤定會當選，但上任後要如何贏回社會與人民對民進黨的信任和支持，肯定不是一件容易的事，除了現實面的政治因素外，憲政體制結構性的限制，也將嚴重限縮「副總統兼黨主席」的政治角色與功能性，這也是他打從一開始就不認為，賴副總統應親自參選黨主席的主要原因。

另外，游盈隆也補充，並不是「世上凡總統與副總統都是同床異夢」，在總統制國家一般憲政體制的設計下，副總統是備位元首，因此當總統因故不能視事時，便由副總統接任總統職位，所以有部分學者確實會認為「總統與副總統必然是同床異夢」，但根據他研究，歷史上總統與副總統肝膽相照、關係良好的例子，在實際上不勝枚舉。