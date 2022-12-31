總統蔡英文宣布義務役恢復1年期，從2024年1月1日起施行，同時蔡英文也指出，為兼顧公平性，政府將推動修法，讓未來延長為1年的義務役年資，可與勞退制度銜接，並由國防部負擔雇主提撥的責任。因此近日就有一份最新的民調指出，有50.8％的民眾認同義務役年資與勞工退休年資併計，同時也有42.9％的民眾不贊同此舉，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》28日起進行網路民調，針對2024年起義務役期將從現有4個月改為1年，而「我國除了調高役男薪資，也計畫將役期年資併計勞退年資」，台灣民眾對這件事情的看法，截至31日晚間18時，已有約16000人參與投票。對於「你贊成義務役年資與勞工退休年資併計嗎？」，有31.6％的民眾認為「非常贊成」、有19.2％的民眾認為「還算贊成」、有12.5％的民眾認為「不太贊成」、有30.4％的民眾認為「完全不贊成」、有6.3％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你贊成將義務役期延長至一年嗎？」，有48.8％的民眾認為「非常贊成」、有15.0％的民眾認為「還算贊成」、有8.2％的民眾認為「不太贊成」、有23.3％的民眾認為「完全不贊成」、有4.7％的民眾則認為「不知道／沒意見」。