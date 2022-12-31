台北市第3選區立委補選明年1月8日投開票，藍綠雙方續就兵役延長議題隔空交鋒，國民黨主席朱立倫強調，國民黨要求的是備戰加上對話，吳怡農每天跟他抬槓，更顯得違反世紀潮流、主張太落伍，如果吳不同意他的主張，請他去罵美國總統拜登或是日本首相岸田文雄。

朱立倫下午陪國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇出席「黃國樑黨部」中山區座談會，針對中廣董事長趙少康反對兵役延長一事，朱立倫說，趙少康是媒體人，有一定的意見跟想法，國民黨都尊重 ，但黨有黨的立場，黨的立場一定是支持國防戰力的提升，捍衛中華民的決心不變。

朱立倫強調，這必須要有條件，第一個是所有訓練內容要有品質、要有意義，才是關鍵重點，這家長都很關心，第二個待遇要合理化，軍人光榮感要提升、社會地位要受到尊重，而國民黨還有一個非常重要關鍵重點，會維護區域和平，不是只有備戰，還要加上對話，要國防加上對話。

「好像有一位每天跟我抬槓，更顯得他違反世界潮流」朱立倫酸，吳怡農的主張真的太落伍，好像是上上個世紀的說法，每天只要喊作戰就可以避戰，但全世界區域趨勢是一定要備戰還要對話，如果吳怡農不同意的話，請他去罵一罵拜登或岸田文雄，罵一罵全世界領袖。

而民進黨立委范雲表示，支持女性當兵，王鴻薇則說，范雲與其坐而言不如起而行，建議范雲如果認同的話，應該主動提案修法，事實上志願役是不分性別的，范雲如果只是講講空話跟口水，大家會懷疑她的誠意，「她也可以直接辭職投入志願役，志願役是收女性的」。

至於國民黨中常委蕭景田被通緝、國民黨新科議員林杏兒被指樁腳涉賄，朱立倫則說，絕對尊重檢調司法的調查，也希望對藍綠白用一致的標準，他已經多次強調，任何人碰到問題就是要出來面對。

另外，蔡英文總統今在國安會議中，1800億元超徵稅收研議跟民眾共享，朱立倫強調，這要謝謝王鴻薇，王是第一個站出來提出要還稅於民的人，超徵4500億元都是來自人民的血汗錢，如果要讓民進黨揮霍浪費，大家都反對，所以要做有意義的事情，這次一定要發現金，不要再搞三倍卷、五倍卷、十倍券，真的是浪費公帑又勞民傷財，國民黨主張發放現金，讓需要的民眾、年輕人以及低薪弱勢民眾能獲得最多補助。