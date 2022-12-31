高雄全家海神職業籃球隊31日作客台中太陽隊，作為2022年最末戰也是客場4連戰最終役，海神隊改善前役籃板問題，並在決勝節把握對方失誤，轉換快攻，成功掌握贏球方程式，終場100比92完美射下台中太陽，用勝利迎接2023新年到來。

海神隊1個月內客場4連戰備受挑戰，前役憾負特攻後，今捲土重來有效改善缺失，全隊抓下60顆籃板含25顆進攻籃板，優於對手，並飆進10記三分球，此役贏球後，對戰太陽取得3場全勝優勢。

海神隊開賽0比9落後，胡瓏貿、于煥亞相繼跳出突破得分荒，台中則藉陛下、艾倫及馬龍的禁區優勢，形成比分拉鋸。第四節倒數5分鐘，海神隊把握對方失誤轉換快攻，林任鴻、于煥亞、胡瓏貿攜手回敬10比1，甩開太陽糾纏。

胡瓏貿拿全隊最佳20分、14籃板，布銳克曼15分、11助攻且連續6場助攻上雙、6籃板、3抄截、林任鴻12分。「包含于煥亞、林任鴻、邱子軒都具備良好心理素質，都能從低谷反彈。」海神總教練喬伊斯稱讚全隊士氣，並未因輸球喪志，且替補表現出色，「雖然庫薩斯首節表現不佳，但波捍能、吳曉謹、吳怡斌都能挺身而出。」

波捍能上半場攻守俱佳，12籃板含次節單節9籃板，外加8分、5助攻，次節末段遭對方犯規腳踝扭傷退場休息，但到最後2分鐘帶傷上陣，雙手爆扣，吹響勝利號角，他今攻下11分、14籃板、5助攻。邱子軒把握板凳出發機會，空檔勇於出手，挹注13分，含3記三分球，「 上周輸球，很希望這場可以拿下。雖然首節不順，但自己也不斷調整。」

賽前「落枕」的于煥亞，此役攻下15分、7籃板與4助攻，再展射手本色，「今天開賽稍微慢熱，好在很多人接力跳出。自己也反覆看前幾場的錄影帶，修正錯誤，保持信心，很開心能在2022的最後一天拿下勝利。」