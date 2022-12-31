德裔榮退教宗本篤十六過世

梵蒂岡消息，2022年12月31日上午 9 點 34 分，95 歲的名譽教宗本篤十六世(BENEDICTUS XVI)，在他位於梵蒂岡聖母教會修道院的住所逝世。

最近幾個月，以輪椅代步的本篤十六世顯得愈來愈衰弱，但他仍持續接待訪客，他在12月1日拍攝的照片中看起來相當虛弱。 梵蒂岡8月發布本篤十六世最後一段公開影片，戴著助聽器的本篤十六世看起來骨瘦如柴、說不出話，但雙眼依然炯炯有神。

不過，一名梵蒂岡消息人士告訴媒體，前教宗身體狀況「大約3天前」開始惡化，「他的身體重要機能正在衰竭，包括他的心臟」，但本篤十六世住處有「必要的醫療設備」，因此沒有打算住院。現任教宗方濟各(Francesco)在12月28日提及此事，他邀請人們為病重的名譽教宗祈禱。之後，許多信徒與國家領袖也表示慰問和關切。

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.



Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT — Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022

出身德國的本篤十六世原名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger），是在2005年成為教宗，教名為本篤十六世。在一般情況下，教宗是終身職的，然而，2013年，本篤十六世教宗以「心力和體力日益衰退」為由，決定主動辭去教宗職位，成為自1415年以來，首位主動退位的普世天主教會領袖，並搬到教廷一座原為修道院的建築中，過著平靜的退休生活。

本篤十六世是公認的保守主義者，2005 年在德國科隆舉行的「世界青年日」，他以教宗的身分首次出訪該活動，對於廣場上形形色色的100 萬年輕人，他感慨的說：「在當今的世界，似乎人們不再重視上帝，好像沒有祂，世界依然如常。」

他試圖提醒歐洲，注意基督教文化遺產與信仰的力量，他傾向更傳統的舊拉丁彌撒，這使得批評家認為，他使天主教會走上了一條保守的、傳統的道路。不過，支持者認為，本篤十六世本質上是一位教師、神學家和學者，因此個性確定相對教條化，但絕不是拒絕改革。

他在2011 年出版的《拿撒勒人耶穌》一書中，本篤十六世從聖經和神學角度，徹底地為猶太人開脫了基督之死的罪責，結論人「猶太人作為一個整體，不必為基督之死負責」。美國猶太人宗教拉比大衛羅森(David Rosen)就表示：「很明顯，本篤教宗是猶太人的真正朋友。」

然而，本篤十六世也冒犯了一些猶太人。因為本篤十六世認為二戰時期的教宗庇護十二世(Venerabilis Pius PP. XII)並非反猶，最多是無能為力。這引起了一些猶太人的憤怒，這位二戰時期的教皇，被一些人指責從未譴責納粹德國的大屠殺。

在他8年的教宗任內，遭遇到天主教醜聞不斷的時期，各地傳出數十年以來，地區神父虐待、性侵兒童的報導、指控，以及後續的法律訴訟 ，許多看法認為，這是本篤十六世教宗萌生退意的主因。今年早些時候，這位前教宗承認，他在 1977 年至 1982 年間擔任慕尼黑大主教期間，在處理相關的兒童虐待案件方面，犯了遮掩的錯誤。