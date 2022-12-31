最難蓋力行國小，從規劃到完工花了8年，總算在2022歲末年終落成，學生為南投縣長許淑華導覽。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華翻山越嶺親自出席力行國小落成，部落居民樂翻天。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉馬烈霸部落的力行國小，因力行產業道路（投89線）出入不便，7千多萬校園工程前後流標8次，從規劃到完工，花了8年、歷經4任校長，總算在2022歲末年終落成並舉行運動會，師生、居民看到南投縣長許淑華翻山越嶺親自出席樂翻天，用尖叫聲歡迎，許淑華說：「這是送給學校和部落的新年大禮。」

力行國小校長吳松輝說，力行產業道路難修，全國有名，力行國小校舍興建工程，也和力行產業道路一樣困難，雨季一來，力行產業道路坍方、中斷，物料運不進來，學校工程被迫停工，就這樣做做停停，但在各界努力下，克服所有困難完工。

新校舍為3層樓建築，1樓為辦公室、多功能專科教室、幼兒園、廚房及餐廳；2樓為校長室、資訊教室與各班教室；3樓為社區共讀站與圖書館，內部空間規劃的特色不僅有泰雅文化的藝術性，更滿足多元化的服務功能。

為了慶祝校舍落成，部落3名耆老依循古禮舉行祈福儀式；校園內也升起熱氣球同歡。許淑華表示，教育是希望工程，縣府對打造優質教育環境始終不餘遺力，期許力行國小在嶄新、優質校園裡親師生共同努力，承襲力行部落優良的學風，邁向卓越、永續發展。