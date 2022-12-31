隨著2023年的到來，不少人都期待好運快快降臨，對此，阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯老師分析，1月份事業最旺的是吠陀牡羊；感情方面吠陀巨蟹跟摩羯幸福感爆棚；至於吠陀雙子、處女和射手在投資方面有望創造財富；雙魚則要小心健康拉警報。

李靜唯表示，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

【1月事業運勢解析】

▍吠陀牡羊（4/15-5/14）吉，金星入十宮

這個月的工作狀況可以說是事半功倍，工作伙伴不但不會扯你後腿還能夠提供最有效的協助，工作壓力的減輕與放鬆能夠活化思緒，讓你對於工作的安排會更有效率。

▍吠陀金牛（5/15-6/14）凶，土星入十宮

這個月的工作表現吃力不討好，有些事情明明有心想做好卻頻頻失誤，加上沒有貴人相助，會有悶頭苦幹畫蛇添足之感，工作帶來的沉重壓力會影響思緒與判斷，可能會花更多的心力收拾善後。

▍吠陀天蠍（11/15-12/14）凶，土星映射十宮

工作方面容易遇到競爭激烈或意外狀況，凡事最好量力而為不要逞強，對於自己不熟悉的領域可能會受到打擊而喪失自信，也要做好人際溝通及情緒控管。

【1月感情運勢解析】

▍吠陀巨蟹（7/15-8/14）吉，金星入七宮

夫妻宮因為沒有被凶星映射，有伴侶之人可以明顯感受到彼此散發出濃濃的幸福感，雙方彷彿心有靈犀，只需要一個眼神或是肢體動作，對方就能夠馬上接收到你的需求與想法。

▍吠陀摩羯（1/15-2/14）吉，金星映射七宮

對方對你充滿著有溫度的關懷，你會感受到他的用心與體貼，已婚或有伴侶者可以好好把握這個月的溫暖氛圍真誠溝通，水逆跟你的感情沒有關係，不要再把話藏在心裡，也基於這樣開誠佈公的態度，情感會更加穩定甜蜜。

▍吠陀獅子（8/15-9/14）凶，土星入七宮

伴侶的不安全感會更加明顯，對你的依賴也會加重，可能會因此對你產生許多限制與要求，若是你無法消除另一半的猜疑，彼此之間容易爆發激烈衝突而破壞雙方的互信。

▍吠陀水瓶（2/15-3/14）凶，土星映射七宮

你會逐漸感受到對方的態度越來越冷淡，並且拒絕跟你溝通，感情上長期累積的不滿可能會在某個引爆點爆發，若是對方一直無理取鬧的話可能會動搖這段感情。

【1月財運運勢解析】

▍吠陀雙子（6/15-7/14）吉，金星映射二宮

基於過往經驗的累積，這個月人脈跟貴人都到位，現在正是你投入新項目或拓展財源的好時機，無論是在工作還是投資方面，只要拿出實際的行動力，都能夠為你創造新的財富。

▍吠陀處女（9/15-10/14）吉，二宮主金星入五宮

這個月的金星對處女座來說會形成『財富格局』，因此找你投資的機會與項目接踵而來，雖然可能讓你產生選擇障礙，但是如果能夠聽取身邊專業人士的意見就可以為你帶來不錯的收入。

▍吠陀射手（12/15-1/14）吉，金星入二宮

由於十一宮主星飛入二宮，表示這個月的偏財運還蠻旺的，雖然開銷還是很大，但過年期間可以考慮買個彩券為自己買一個夢想，也可以用小金額投資不錯商品或標會，有可能為自己創造數倍財富。

▍吠陀天秤（10/15-11/14）凶，土星映射二宮與十一宮

由於受到土星及火逆的影響，資金方面會漸漸感受到入不敷出的壓力，賺錢的機會變少而花錢的機會變多，財來財去一場空，尤其沒有偏財運，股票可能套牢或慘賠，不宜投機任何金融商品。

【1月健康運勢解析】

▍吠陀雙魚（3/15-4/14）凶，土星映射六宮

由於受到土星的影響，要特別注意跟脊椎、膝蓋關節、牙齒相關的疾病，以及腦神經衰弱失眠的問題，需要適時做一些和緩的運動或泡溫泉放鬆身心，當然補充鈣質和維他命D也是非常必要的。