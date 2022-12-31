今天凌晨發生在日本山形縣鶴岡市的大規模山坡崩塌意外，造成部分民宅毀損及一對高齡夫婦失聯，包括警消在內約130人將漏夜持續搜尋兩人下落。

日本電視台報導，當地氣象台表示，今天晚間到明天將轉為可能降雨或降雪的天氣型態。

TBS電視台報導，住在事發地附近的民眾說：「沒想到會在12月31日（日本除夕）發生這麼淒慘的意外，真是令人震驚。」

警方等單位表示，今天凌晨1時左右，有民眾通報鶴岡市西目地區有民宅被土石沖毀。事發現場的山坡寬度約100公尺，研判從高度約20公尺到30公尺處崩落。

山形 鶴岡 住宅の裏山崩れ約10棟倒壊 2人と連絡取れず捜索続く | 2022/

12/31 20:20 NHK https://t.co/akB5ei6dt1 — 廣瀬俊介 (@Shun_Hirose) December 31, 2022

鶴岡市政府表示，總計11棟民宅等建物因山崩毀損，且一名80多歲男性與一名70多歲女性一對夫妻至今下落不明。現場包括警消在內的約130人，將在除夕夜持續進行搜救。

日本放送協會（NHK）報導，事發現場附近有一名70多歲男性及一名60多歲女性獲救送醫，無生命危險。不過，警消持續搜索下落不明的一對高齡夫婦。

事發後山形縣政府請求陸上自衛隊派員協助，自衛隊員今天上午已抵達現場展開搜救任務。日本政府國土交通省也派出緊急災害對策派遣隊（Technical Emergency Control Force）趕赴現場。