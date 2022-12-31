總統府今召開國安會議，討論超徵4500億稅收運用方向。其中1000億的部分確定要補台電電價缺口，如此明年4月電價是否可以不漲？經濟部表示，主要是台電明年增資1500億評估後還不夠用，仍須補貼今年漲電價未漲足缺口。這與4月電價是否可以不漲無關，到時還是電價審議會依據成本燃料去決定。

今年7月電價平均漲5％，但千度以下民生用戶不調。由於2023年中油估計原油價平均在84美元，氣價也仍在成本之上，如按照電價公式，4月電價再調漲幾乎難以避免。

蔡政府今日會議討論要把超徵稅收分三個面向使用，其中1000億是要撥補勞保及健保基金財務缺口，以及挹注台電電價補貼。

對於這筆錢，經濟部表示，主要是算過，台電增資1500億後還是有缺口，其今年7月電價調漲後增加的收入，都被中油調整電業天然氣價吃掉，所以得繼續幫忙這塊。因此這個電價補貼與明年4月電價是否調整無關，到時還是由電價費率審議會依據當時燃料走勢去決定。

至於中油也希望能增資，經濟部表示，中油財務面與台電處於資不抵債不同，政府是否還有剩餘經費可以撥補他們，到時再一併檢討。