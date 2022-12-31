中油宣布，國際油價及天然氣市場價格仍維持高檔，致進口氣源成本居高不下，依據政府核定之天然氣價格公式計算，112年1月份國內天然氣價格應調漲，惟適逢春節期間，為配合政府穩定物價政策，天然氣價格不予調整，自112年1月1日零時起實施。