中油：112年1月天然氣價格不予調整 18:132022/12/31 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油宣布，國際油價及天然氣市場價格仍維持高檔，致進口氣源成本居高不下，依據政府核定之天然氣價格公式計算，112年1月份國內天然氣價格應調漲，惟適逢春節期間，為配合政府穩定物價政策，天然氣價格不予調整，自112年1月1日零時起實施。 俄明年2月禁賣油給設油價上限國家 中油賠本賣 大虧2173億史上最多 《美股》消息面：憂心經濟成長 國際油價疲弱 #天然氣價格 #中油 #不予 #國際油價 #天然氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美汽油價格 近日恐失守3美元 04:102022/12/26 全球財經 歐股跌深 法人逢低撿便宜 04:102022/12/29 投資理財 俄羅斯今年天然氣產量與出口皆衰退 21:302022/12/27 財經 中國將取消入境隔離、俄祭禁售令 國際油價走高 06:422022/12/28 國際 天然氣公司回饋社會 董事長跨海關懷金門榮民贈慰問金 15:192022/12/27 寶島 暴利稅課徵估逾20億美元 埃克森美孚抗稅 提告歐盟 04:102022/12/30 全球財經 中油年底收關虧2173億史上最慘 盼檢討汽柴油機制合理調漲 22:152022/12/30 財經 中國石油2022年油氣產量公開 數據創新高 10:432022/12/26 兩岸 《國際產業》俄羅斯今年天然氣出口降25% 石油逆增7.5% 17:392022/12/26 財經 貪史上最高2700萬人贓俱獲「全裝傻」 中油前執行長延押2個月 08:222022/12/29 社會 普丁簽禁售令！明年2月起禁向實施價格上限國家和企業出口石油 05:362022/12/28 國際 俄天然氣產量、出口 雙降 04:102022/12/28 全球財經 承擔油氣政策吸收 中油估今年稅前虧損2,173億 14:372022/12/30 財經 今年俄羅斯對歐洲天然氣出口 創蘇聯瓦解以來最低 23:332022/12/29 財經 日企與阿曼 簽訂10年天然氣供應合約 23:332022/12/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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