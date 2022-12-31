陽明山姜太公道場兔年國運籤30日抽出「巽坤卦」的國運籤，籤詩內容為：「玉出崑岡石，舟離古渡灘，行藏終有望，用舍不為難」。有網友看到不禁表示，「之前是『行舟上高灘』，明年是『舟離古渡灘』，莫非1.5論文門要水落石出了？」

針對國運籤，道場主席羅世新30日解讀表示，台灣將在老天的安排下，於兔年選出1名能為台灣開創新局的總統。而國內政局，卦象顯示，內閣必須改組，才能為台灣帶來一番新氣象，當局者必須順應天意民意，不能勉強留任。至於兩岸關係，從卦象來解釋，將可化危機為轉機。

網友在《Yahoo奇摩》相關新聞紛紛留言表示，「之前是『行舟上高灘』，明年是『舟離古渡灘』，莫非1.5論文門要水落石出了？」、「蘇貞昌搞得很難看」、「意思就是蘇貞昌該下台了！」、「因為人民覺醒了」、 「 下架民進黨就是新局」、 「貴在反躬自省、改善」。

也有網友認為，「下一次怎麼選都是新總統啦…」、「我猜是侯賴之爭 」、 「 唯一就是不要塔綠班 」、「和平保台」、「該走則走，不必強求，奉勸小英，蘇貞昌二人要懂此哲理，速速急流勇退，留美名，去罵名！」