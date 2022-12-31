台中芋頭與南部產期重疊，導致產地芋頭價跌，農業局徵求加工廠商。（台中市政府農業局提供／陳淑娥台中傳真）

市議員李文傑邀集農業局長張敬昌及大甲、大安、外埔農會協調，要求台中市政府針對農民提供實質協助。（李文傑提供／陳淑娥台中傳真）

台中市芋頭栽培面積約881公頃，約占全國三分之一、年產量1萬6481公噸，今年台中芋頭與南部產期重疊，導致產地芋頭呈現價跌情況。市議員李文傑31日表示，農糧署補助芋頭加工金額杯水車薪，難以解決農民問題，要求台中市府農業局提供實質協助。

李文傑指出，農糧署將補助芋頭加工，包括截切冷凍芋頭、製成冷凍食品、乾燥食品等，預計採購600公噸芋頭，加工廠以每公斤30元以上價格向產地供應商收購，農糧署補助供應單位每公斤2元集運費及加工廠每公斤2元加工處理費，他直言補助金額杯水車薪，難以協助農民解決問題。

李文傑表示，1公頃農地約可植栽18公噸芋頭，補助收購加工只能處理33多公頃，全市芋頭種植面積達881公頃，其中甲安埔地區占733公頃，目前還有4、5成尚未採收，未來恐怕有供過於求問題，市府應會同農會儘速規畫因應對策，加快開拓銷售管道及據點，並透過補助及降低成本解決農民困境。

農業局局長張敬昌指出，針對芋頭運銷問題市府協助媒合新銷售點、辦理芋頭相關行銷活動、協調教育局優先採購本市產銷芋頭做營養午餐，必要時採購提供中市關懷據點、食物銀行及弱勢團體，針對收購價格補助目前尚在研議中，相信很快會有消息。

大安農會總幹事蔡建宗表示，目前大安約有100多公頃芋頭未採收，配合共同運銷補助紙箱資材及運輸費用等，可有效減少農民成本，並建議將芋頭品質分級，讓特級、優級進入市場，良品進入加工，讓市場供需平衡。