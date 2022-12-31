台中市今年3月間發生1起狠男殺妻命案，涉案陳姓凶嫌因與林姓妻子為小孩撫養權爆發嚴重口角，陳當場持刀刺死林女，行凶後騎機車逃逸2天在北屯區1處寺廟內落網，陳凶辯稱當時僅想嚇唬林妻，一審依殺人罪判14年8月徒刑，林女母親向陳求償近600萬元，法院審酌林母慟失女兒，還要撫養死者3名子女，判陳嫌賠償林母251萬元，可上訴。

檢警調查，林女當天跟妹妹一同騎車回北屯區住處拿物品，離去時陳嫌突然回家，2人疑因小孩撫養權爆發口角，陳嫌竟當著母親、幼子及小姨子面前，持刀刺向林女左胸後騎車逃逸，家人目擊慘案發生馬上報警，警方鍥而不捨追緝陳嫌，在案發後2天查獲陳嫌到案。

檢警調查，43歲陳嫌與37歲林姓妻子2人都是再婚，育有1子，陳嫌無業，先前都會到太太工作地點協助清潔工作，日前雙方因感情不睦分居，彼此輪流照顧4歲兒子。林女15日到陳男住處接兒子離開時，雙方在騎樓處發生口角衝突，陳嫌憤而持刀行凶。

案發後，警方積極緝凶，循線找到人藏匿在北屯區1處興建中寺廟工地內的陳嫌，發現他躺在地板上，一旁備有棉被及超商食物等，熟睡中的陳嫌被叫醒時，見到大批警力，自動舉起雙手乖乖就擒。

陳辯稱，當時與林妻發生吵架，涉嫌從車廂拿出摺疊刀原本只是想「想嚇唬她」，發現妻突然癱軟還幫其人工呼吸，才驚見妻子胸口流血，檢方將陳依殺人罪嫌起訴，一審依家暴殺人罪判14年8月徒刑。

林女母親提起民事求償591萬7868元，法官審酌當事人年邁還要照顧女兒遺留下來的3名子女，恐難維持生活，雖有扶養義務人包括丈夫及5名子女等，但家庭遭逢重大變故，失去女兒打擊太大，判陳嫌賠償林女母親251萬7868元。

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