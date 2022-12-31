樂壇天后「Coco」李玟出道超過26年，至今一舉一動都讓外界相當關切，今（31日）跨年夜她在IG回顧2022年發生的狀況，也PO出多張照片，其中發現她一度暴瘦剩42.3公斤和身上掛著引流袋，健康狀況似乎亮紅燈，讓粉絲都很擔憂。

李玟今（31）日在IG發長文，並PO出數張今年的照片，有一張照片中她掀起衣服，側身居然掛著引流袋，裡面還有血；另外又有一張照是她量體重，暴瘦到只剩下42.3公斤，不禁讓粉絲擔憂她健康似乎出問題。

李玟暴瘦到42公斤，身上掛引流袋畫面，讓粉絲擔憂她健康是否出狀況。（圖／摘自Coco李玟IG）

其實李玟不久前推出新歌時，她有透露自己受傷沒辦法再跳舞了；但今日發出的長文中她堅強地說，「自己不會被打倒」，儘管這一年很難熬，但她自認會以「女戰士」樂觀正面的態度面對各種挑戰。

而李玟並沒有在文中細說身體狀況，因此讓粉絲都很擔心，紛紛留言關切，「COCO還好嗎？希望妳身體無大礙」、「太瘦了，多吃一點」、「我們會等妳回到舞台上，加油」、「好擔心，會好起來的」。據《三立新聞網》報導，詢問李玟經紀公司她健康狀況，還沒獲得回應。