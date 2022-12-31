日本防衛省正在安排開發不同射程的長程飛彈，並計畫在2030年代部署這些飛彈。日本共同社引述一名消息人士報導，政府希望在2030年代初，部署射程約2000公里的飛彈；在2035年左右，部署射程達到3000公里的高超音速飛彈，而該飛彈的打擊範圍將可覆蓋整個北韓以及部分中國地區。

2022年12月16日，日本首相岸田文雄政府敲定新修訂的《國家安保戰略》、《國家防衛戰略》及《防衛力整備計畫》等安保3文件，打破第二次世界大戰後的「軍禁」原則，允許自衛隊具備打擊敵方目標的反擊能力。

岸田政府表明，為從根本上強化日本防衛力，除了提升國產飛彈的射程，還須採購美國的「戰斧」巡弋飛彈等先進軍備，因而將把2023年度到2027年度5年期間的防衛費總額增至約43兆日圓（約9.8兆元台幣），達到占國內生產毛額（GDP）的2％。

俄羅斯入侵烏克蘭、台海危機，以及北韓持續加大飛彈試射力度等，是日本調整國安戰略所列的理由。

據韓聯社12月31日報導，韓國聯合參謀本部（聯參）表示，北韓當天上午8時左右從黃海北道中和郡一帶向半島東部海域方向發射了3枚短程彈道飛彈（SRBM）。韓軍正就射程、射高、飛行速度等具體參數進行分析。日本防衛省發布消息稱，推測飛彈的最大高度均為約100公里，飛行了約350公里，已落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

發射原點黃海北道中和郡位於平壤以南60公里左右。北韓此前幾乎未從此處發射過彈道飛彈。聯參表示，韓軍正在加強監視和戒備力度，基於韓美緊密合作保持完全的應對態勢。

這是北韓本月23日從平壤順安一帶發射2枚固體燃料短程彈道飛彈（SRBM）之後時隔8天再次挑釁。韓國國防部昨日公布，自研固體燃料運載火箭試射成功，北韓隨即次日發射飛彈。可見北韓此舉很可能是對韓方的試射採取的反制措施。

本月26日，北韓5架無人機越界侵犯韓國領空，其中1架甚至飛至首爾北部上空。北韓在舉辦大會進行盤點的年末發起挑釁實為罕見。北韓勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議前一天進入第五天，會議討論國家新年國政方向，31日也仍在進行中。

此外，北韓今年以來截至本月23日，包括8次洲際彈道飛彈（ICBM）在內共發射37次彈道飛彈（以地點和時間為準），發射數量70枚左右，北韓還通過媒體公開了3次發射巡弋飛彈的情況。