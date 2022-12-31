2022台北市跨年晚會今晚登場，台北捷運公司站務處處長胡正倫指出，截至下午5點，捷運全線總運量已達96萬人次，較去年同期增加4萬人次。

胡正倫表示，到目前為止，台北捷運的疏運措施都很順暢，今年就是特別在安全上，要提醒不要推擠、避免踩踏，在電扶梯部分也提醒大家要站穩、握好扶手。

胡正倫說，截至下午5點，捷運全線總運量已達96萬人次，較去年同期增加4萬人次。由於去年受到疫情影響，運量有明顯銳減，今年原預計會大幅增加，或因天候狀況導致人潮不如預期。

胡正倫呼籲，進場時可利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」，散場時則可多走一點路，多選擇松山新店線「3線離場」，避開候車人潮。

胡正倫指出，今年首次在市府站、台北101／世貿站等重點出口擴大淨空緩衝區，北捷共投入服務人力約2800人，其中市政府站、台北101／世貿站、國父紀念館站、象山站等4個重點管制車站，加派超過440名服務人員協助疏導車站人潮，人數皆比過往更多。