爆乳重機妹與金主誇張的對話，也讓網友看得嘖嘖稱奇。（翻攝自推特）

大陸1名擁有傲人身材的重機女騎士，與疑似金主的對話內容在網路上流傳，該金主還要求她要吃下「精X炒雞蛋」、精X紅棗蛋糕」、「爆漿月餅」，超誇張的對話內容引起網友們好奇不已，經網友搜尋原來女主角是來自推特自稱「武月凹凸慢」的網紅，這名網紅也常發與金主對話的貼文，及騎重機的照片與粉絲們互動。

這位推特女主角「武月凹凸慢」，常在自己的貼文中自稱是「爆漿騎士」、「翻X女神」，她除了分享自己騎重機的照片外，也經常PO出與金主「張總」的對話內容，相當勁爆的內容也驚呆一票網友。

爆乳重機妹與金主誇張的對話，也讓網友看得嘖嘖稱奇。（翻攝自推特）

爆乳重機妹與金主誇張的對話，也讓網友看得嘖嘖稱奇。（翻攝自推特）

金主「張總」問她「精X炒雞蛋好吃嗎？」，她則回應「我還沒開始吃呢」，之後「張總」則提醒她吃完記得要上傳照片，

不僅如此，她也曾PO貼文寫下「『爆漿炸雞』真好吃」，甚至還有「爆漿大亨堡」、「精X紅棗蛋糕」、「爆漿月餅」，這名「張總」還派給她任務，要她去找到有監視攝影機的地方露出胸不，她則還表示「被拍了怎麼辦」，「張總」則回她「戴口罩怕什麼」，最後她也將露胸照片回傳給「張總」表示自己已經完成任務。

網友們看到「武月凹凸慢」誇張的貼文後，不禁紛紛留言表示「這是什麼變態口味」、「還是剛榨的」、「豐盛的精X炒雞蛋」、「厲害，不過高溫會破壞蛋白質，下一次還是新鮮的好」、「神秘又強大的『張總』」、「這能吃嗎？」、「醬料不夠多」、「白白的東西不會是男人的精X吧」、「這種月餅能吃上的也沒幾個」。

爆乳重機妹與金主誇張的對話，也讓網友看得嘖嘖稱奇。（翻攝自推特）