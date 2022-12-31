劉思慕（中）擔任開球嘉賓，左為新北國王隊球員牧倫斯，右為高雄鋼鐵人隊球員克拉索夫。（羅永銘攝）

劉思慕（右）開心與P.LEAGUE＋新北國王總經理毛加恩打招呼。（羅永銘攝）

劉思慕（右）與女友在場邊互動甜蜜。（羅永銘攝）

33歲加拿大男星劉思慕（Simu Liu）因演出《尚氣與十環傳奇》成為漫威首位華人超級英雄，今（31日）他受邀在新莊體育館擔任開球嘉賓。P. LEAGUE＋聯盟執行長陳建州透露，劉思慕此趟原本是私人行程，愛看NBA的他，原本只想低調在觀眾席看比賽，後來是因好友、新北國王隊老闆王文祥的邀請，才決定亮相開球，女友Allison也愛相隨。

劉思慕12月底就已提早抵台，趁空到台灣各地觀光，除造訪台北牛肉麵名店、饒河夜市、大安森林公園外，還特地到了台中日月潭觀光，並與好友們一起去吃熱炒、喝台啤，甚至還曬出與女友Allison在街頭甜蜜挽手的照片，寫下「台灣浪漫」，Allison也在IG表示，很開心可以帶男友「一起回家」，他先前才說有帶女友與自家人共度耶誕佳節，看來此行可能也是造訪女友的台北家人。

劉思慕昨在場上為「高雄鋼鐵人」、「新北國王」2隊洋將克拉索夫、牧倫斯拋出球，正式宣告比賽開始，完成任務後他也繼續與女友在一旁觀球度過跨年夜。而相當喜歡籃球的劉思慕，與前NBA球員林書豪是好友，日前他也到大安森林公園和民眾組隊鬥牛，事後更開心表示：「謝謝我的台灣隊友，雖然我學不會你的名字，但你真的是MVP。」