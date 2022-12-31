迎接2023年，「台北最High新年城－2023跨年晚會」於31日晚上七時在台北市民廣場熱鬧登場，傍晚六時已經聚集一些人潮，天空下著小雨再加上天冷，很多人拿著雨衣、雨傘排隊卡位，不少人表示很期待101煙火秀，有民眾則說，特別來會場卡位等拍台北101煙火，希望晚點霧氣能散去。

這次台北跨年晚會卡司請到雙天后新蔡健雅、劉若英、還有玖壹壹、韋禮安、9m88及傻子與白痴等，加上三個限定組合分別是理想混蛋x阿爆、美秀集團x彭佳慧、血肉果汁機x許富凱，將輪番登台演出，陪大家倒數，這次重量級嘉賓還請來「韓國碧昂絲」孝琳，預計掀起一波活動高潮。

台北跨年晚會現場左側有救護站，右側設置多功能親善廁所，現場也有工作人員舉牌要大家注意請勿推擠，下午6時多已經聚集一些民眾，有人撐傘、穿雨衣，還有人帶小凳子、鋪設塑膠墊卡位。

跟著家人一起來的黃小姐表示，去年也有到現場，這次最期待玖壹壹的表演，可能因為天氣冷，人潮跟去年相比較少一點，之前下午五時來，人潮已經排到會場一半，而且因為下雨，要撐傘也有點麻煩，有民眾也說，這是第一次來看跨年表演，想來體驗現場氣氛跟看101煙火秀。

現場也有外籍朋友來參觀，他們表示，雖然來台工作很多年，但因為工作忙碌，一直沒有時間可以來看表演，這次很期待表演開始，最期待101的跨年煙火秀。

也有民眾準備腳架，要來拍攝101煙火畫面，劉先生表示，這次是第二年來，去年在國父紀念館站跨年，感覺煙火很精采，才特別做功課來晚會現場卡位，可能因為天氣冷加上下雨，人潮跟往年相比確實有少一點，希望等會倒數時，101周邊的霧氣可以散去，才能拍到好照片。