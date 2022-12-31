勞工保險基金收不抵支多年，今年恐怕因投資虧損，基金餘額勢必近一步下滑，總統蔡英文拍板，除原本已編額度外，將額外以其中1000億元為規模，撥補勞健保財務缺口，但據勞保局研究指出，若制度不改革，2024年起勞保每年收不抵支達1303億元，越往後收支差額更是逐步擴大，意謂若未年金改革，就算每年撥補千億元仍難逃破產的命運。

行政院從2020年至今每年撥補勞保基金，2020年為200億、2021年220億、2022年300億元，明年則撥補450億元，但對於基金延後破產仍是杯水車薪。據勞保局最近一次的勞工保險普通事故精算報告指出，若制度未改革，則2028年起勞保基金就會破產，2029年年初就會負債1267億元、2030年初負債4170億，2050負債18兆餘元。

台灣大學國發所兼任副教授辛炳隆認為，相較於過去撥補數百億，能夠在短期內撥補1000億元甚至更多，對勞保基金財務改善更能有助益，但勞保基金財務仍是結構性問題，撥補可做為短期應急，長期仍要做制度改革。