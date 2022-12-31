民進黨九合一大選慘敗，檢討報告未提及當時擔任黨主席的蔡英文究竟要負什麼責任。民進黨前立委林濁水表示，民進黨人檢討真奇怪，其中不少聲音批蔡英文，批她被綁在陳時中的廟口開講活動，這是批嗎？蔡英文的民調已經崩跌，甚至比候選人低，加碼輔選很有正面用處嗎？

林濁水今(31日)在臉書貼文表示，民進黨人的檢討真奇怪，其中不少聲音批蔡英文了，批的是許多個晚上被綁在前衛福部長陳時中的廟口開講活動，「一場也不過幾百人聽講，效益實在太低」、最後變成顧此失彼，南部贏得難看，基隆、桃園、新竹等原先綠營執政縣市全部慘敗。這是批嗎？還是討好，凸顯總統就是強？

林濁水點出，抱怨總統不來輔選？當蔡英文的民調都已經崩跌，甚至比候選人低，來加碼輔選很有正面用處嗎？奇怪的民進黨。

網友表示，「想想看今日若是『蔡英文總統親自露臉為吳怡農的立委補選助選』的話，其可預見之『票房毒藥』效果大概與選前沒兩樣吧。冰凍三尺非一日之寒，即使在亡羊補牢的大力加碼發放年終獎金、加菜金的今日」、「她腦袋只有台北不能輸，其他縣市不關她的事 」。

不過，也有網友認為，「藍綠的總統在第二任後期的支持度本來就不會比前四年的好，基隆、桃園新竹市這些本來就藍大於綠的要接棒，本來就不容易，台北不論陳時中或林佳龍，都只是輸多輸少的問題」。